رئيس وزراء فلسطين يصل القاهرة الإثنين على رأس وفد رفيع المستوى‎‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدولة العربية دياب اللوح، الأحد، أن رئيس وزراء بلاده الدكتور محمد اشتية سيزور مصر على رأس وفد وزاري غدا الإثنين، في أول زيارة له منذ توليه منصبه، بناء على دعوة من نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال السفير دياب اللوح، في تصريح له، إن الوفد الوزاري الفلسطيني يعد الأكبر في تاريخ العلاقة بين البلدين، انعكاساً وتجسيداً للعلاقة الاستراتيجية والأخوية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.





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وأشار إلى أن القضية الفلسطينية تمرّ بواحدة من أهم المنعطفات السياسية، في ظل وضع دولي ملتبس غير قادر على إلزام المحتل بقرارات شرعية دولية، مشيرا إلى أن القضية تبقى حاضنة وأولوية بعديها العربي والإقليمي، وفي مقدمة هذه الحاضنة مصر.

وأفاد السفير دياب اللوح بأن تلبية رئيس الوزراء الفلسطيني دعوة نظيره المصري بتشكيل وفد رفيع المستوى يضم اثنتي عشرة حقيبة وزارية، يدّل على حرصه على مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين، والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس الفلسطيني عبر توجيهاته الدائمة بوجوب استمرار العلاقة المتميزة مع مصر، ودوام التنسيق الثنائي في شتّى المجالات.

كما كشف أن الوفد سيضم وزير الخارجية والمالية والاقتصاد والتعليم العالي والأشغال العامة والصحة والزراعة والحكم المحلي والمواصلات والاتصالات ورئيس سلطة الطاقة وأمين عام مجلس الوزراء والناطق الإعلامي باسم الحكومة، بالإضافة إلى حقيبتي الداخلية والأوقاف اللتين يحملهما دولة رئيس الوزراء.