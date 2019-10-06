البرهان وحمدوك يصلان إلى الرياض لبحث العلاقات السعودية السودانية

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وكالة الأنباء السعوديةالأحد 2019/10/6 03:52 م بتوقيت أبوظبي
لحظة وصول البرهان إلى العاصمة السعودية الرياض
وصل رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان يرافقه الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الحكومة، الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ووزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان في مقدمة مستقبلي الوفد السوداني بمطار الملك خالد الدولي في الرياض.
وقبل ساعات، كشف عضو المجلس السيادي السوداني الفريق شمس الدين الكباشي مغادرة رئيس المجلس الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك إلى السعودية.
وأشار الكباشي، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة رسمية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وتستغرق زيارة "البرهان وحمدوك" يوما واحدا، ومن المقرر أن يناقشا خلالها العلاقات الثنائية بين السعودية والسودان.
ومن المقرر أن يقوم أعضاء المجلس السيادي السوداني بجولة أفريقية تضم دولا عدة، وذلك لبحث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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