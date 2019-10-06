التلفزيون العراقي: قبول استقالة محافظ بغداد

صوّت مجلس العاصمة العراقية بغداد، الأحد، على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري إثر المظاهرات الشعبية التي اندلعت منذ أيام.

وذكر التلفزيون الرسمي العراقي أن مجلس محافظة بغداد فتح باب الترشح لاختيار بديل للجزائري.

وكانت احتجاجات واسعة اندلعت منذ الثلاثاء الماضي في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

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وبلغت أعداد الضحايا في صفوف المتظاهرين ورجال القوات الأمنية بحسب آخر إحصائية رسمية نشرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، السبت، ٩٣ قتيلا و٣ آلاف و٩٧٨ جريحا، وهذا العدد الكبير من الضحايا يكشف عما يشهده العراق من مجزرة تنفذها إيران ومليشياتها ضد العراقيين.

وأصدر مجلس الوزراء العراقي، أمس السبت، حزمة أولى من القرارات في جلسته الاستثنائية، وصفها بأنها استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم العراقيين.

ووجّه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ القرارات أعلاه بحسب الاختصاص.

كما قرر المجلس مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، والاستمرار في اتخاذ القرارات اللازمة بالجلسات اللاحقة.