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الأحد 6 أكتوبر 2019
الصومال تشارك في مؤتمر حول اللاجئين بسويسرا
كتب
متابعات_الخليج 365
يحضر وزير الداخلية الصومالي عبدي محمد صبري والوفد المرافق له في جنيف بسويسرا مؤتمرأمميا حول اللاجئين.
وهذا هو الاجتماع السبعون الذي جمع الدول الأعضاء في المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويمثل الوزير صبري الصومال في المؤتمر الذي يغطي اللاجئين في جميع أنحاء العالم بموافقة الخطة والميزانية السنوية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
ووفقًا للخطة ، سيعقد الوزير صبري اجتماعات خاصة مع القادة الذين يحضرون المؤتمر بالإضافة إلى مسؤولين من الحكومة السويسرية.
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