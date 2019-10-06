الأحد 6 أكتوبر 2019 الصومال تشارك في مؤتمر حول اللاجئين بسويسرا كتب متابعات_الخليج 365 يحضر وزير الداخلية الصومالي عبدي محمد صبري والوفد المرافق له في جنيف بسويسرا مؤتمرأمميا حول اللاجئين.

Advertisements وهذا هو الاجتماع السبعون الذي جمع الدول الأعضاء في المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. ويمثل الوزير صبري الصومال في المؤتمر الذي يغطي اللاجئين في جميع أنحاء العالم بموافقة الخطة والميزانية السنوية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين. ووفقًا للخطة ، سيعقد الوزير صبري اجتماعات خاصة مع القادة الذين يحضرون المؤتمر بالإضافة إلى مسؤولين من الحكومة السويسرية.

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