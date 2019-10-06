- 1/2
- 2/2
مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بناد ليلي
الأحد 6 أكتوبر 2019
كتب
الخليج 365_متابعات
قُتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح، في حادث إطلاق نار بناد ليلي بمدينة كانساس الأمريكية.
وأكدت إدارة شرطة مدينة كانساس سيتي، اليوم الأحد، عبر توتير، ”مقتل 4 أشخاص من أصل 9 أصيبوا بطلقات نارية في هجوم على ناد ليلي“، بحسب موقع ”سي إن إن“.
ووقع إطلاق النار حوالي الساعة 01:30 فجرًا بالتوقيت المحلي، بحسب المصدر نفسه.
وأوضحت الشرطة، أن ”المشتبه به لا يزال طليقًا“.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بنادٍ ليلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.