مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بنادٍ ليلي

مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بناد ليلي

الأحد 6 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365_متابعات

قُتل 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون بجروح، في حادث إطلاق نار بناد ليلي بمدينة كانساس الأمريكية.

Advertisements

وأكدت إدارة شرطة مدينة كانساس سيتي، اليوم الأحد، عبر توتير، ”مقتل 4 أشخاص من أصل 9 أصيبوا بطلقات نارية في هجوم على ناد ليلي“، بحسب موقع ”سي إن إن“.

ووقع إطلاق النار حوالي الساعة 01:30 فجرًا بالتوقيت المحلي، بحسب المصدر نفسه.

وأوضحت الشرطة، أن ”المشتبه به لا يزال طليقًا“.