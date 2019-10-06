الجيش الليبي يحقق تقدما كبيرا في معارك طرابلس

الأحد 6 أكتوبر 2019

الجيش الليبي

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكد «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته التي قصفت هدفاً عسكرياً تركياً في مدينة مصراتة غرب البلاد، حققت أمس تقدما جديدا في معارك تحرير العاصمة طرابلس.



وذكرت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لـ«الجيش الوطني»، في بيان لها، أن وحداته العسكرية تقدمت في عدد من محاور العاصمة بعد اشتباكات عنيفة خاضتها، وبسطت السيطرة على مواقع جديدة، سيتم الإعلان عنها فور صدور التعليمات بذلك، مشيرة إلى قيام الوحدات بغنم عدد من الآليات والأسلحة والذخائر، وأسر عدد من الأفراد المُنتمين لمجموعات الحشد الميليشياوي.

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ودارت معارك طاحنة باستخدام الأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش وقوات السراج، خاصة في محور جنوب العاصمة، وطريق المطار الدولي القديم والمغلق، في الشهر السابع على التوالي للقتال، الذي بدأه المشير حفتر لتحرير العاصمة، منذ الرابع من شهر أبريل (نيسان) الماضي.

إلى ذلك، نفى اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني»، إشاعات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل خليفة العبيدي، مدير مكتب الإعلام الحربي بقيادة الجيش.

في غضون ذلك، أعلنت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها ميلشيات السراج، أن بعض مرافق مطار مصراتة الدولي، الذي توقفت فيه حركة الملاحة الجوية أمس لساعات، تعرضت لأضرار وأصيب أحد موظفيه، إثر غارة جوية للجيش الوطني استهدفت المطار، الذي يقع على بعد نحو 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس.

وقالت عملية «بركان الغضب» في بيان مقتضب إن القصف تسبب في إصابة أحد موظفي الطيران بالمطار، إضافة إلى وقوع أضرار لم تحددها في بعض مرافق المطار. كما نشرت صورا تظهر إحدى الطائرات المدنية، وتعرضها لإصابة في الجهة الخلفية.