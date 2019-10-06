الكشف عن قناصة في العراق تعمل لصالح واشنطن والرياض

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بغداد

بین مصدر حكومي رفيع لصحيفة الأخبار اللبنانية إن الأجهزة الأمنية في العراق استطاعت، حتى ساعات متأخرة من ليل السبت، احتواء التحركات الاحتجاجية “بشكل كبير”، مشيرًا إلى أن “وتيرة أعمال العنف والشغب، والتي سادت العاصمة بغداد وعموم المحافظات الجنوبية، بدت أمس أقلّ بكثير مما كانت عليه قبل يومين”.

بدوره، كشف الناطق باسم وزارة الدفاع، تحسين الخفاجي، عن إطلاق نار من قِبَل مندسّين نحو المتظاهرين والقوات الأمنية لخلق الفتنة. وهو تصريحٌ بدا لافتاً تزامنه مع حادث قنص أسفر عن سقوط 4 قتلى في صفوف القوى الأمنية والمتظاهرين، في تطور كبير في المنحى العنفي المخيّم على الحراك القائم.

مصادر أمنية رفيعة تحدثت عن انتشار كثيف لـ”قناصين مجهولين” في عدد من أحياء العاصمة، مشيرة إلى أن المعلومات المتوافرة لديها تفيد بأن السفارة الأميركية والقنصلية السعودية هما المشغّل الأساسي لهؤلاء، وسط إصرار من هاتين الجهتين على إبقاء حالة الفوضى والتفلّت قائمة. ولفتت المصادر إلى أن عددًا من الموقوفين اعترفوا بأن السفارة الأميركية والقنصلية السعودية دفعتا بهم بمغريات شتى لإحداث بلبلةٍ في الشارع، وضرب شكل التظاهرات السلمي.