ظريف: الإجراءات التركية ضد سيادة سوريا ستبوء بالفشل

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف أن "الإجراءات التركية "ضد أمن الحدود والسيادة السورية لن تحقق أيا من أهدافها"، مشدداً على "استعداد ايران للتعاون مع البلدين لحل المشاكل بينهما".
ولفت إلى ان "ايران أبلغت الجانب التركي بأن السبيل الوحيد للحفاظ على أمن تركيا هو نشر القوات العسكرية في المناطق الحدودية مع سوريا، ونشر القوات السورية في المناطق السورية التي يقطنها الأكراد"، مشيراً إلى أن "طهران أبلغت سوريا وتركيا بأن "أمن دول المنطقة يكون عبر احترام سيادة أراضيها".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تسعى لاستغلال الأكراد لتحقيق مصالحها وأن إيران تتعاون مع حكومة كردستان العراق والحكومة السورية وجميع الجماعات الكردية في سوريا لحل المشاكل الحدودية بين تركيا وسوريا، وذلك عن طريق التنسيق بين القوات العسكرية السورية والتركية ومن دون التسبب بأي مشاكل للأكراد والعرب في تلك المناطق".
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