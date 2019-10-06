ظريف: الإجراءات التركية ضد سيادة سوريا ستبوء بالفشل

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي، ​محمد جواد ظريف​ أن "الإجراءات التركية "ضد أمن الحدود والسيادة السورية لن تحقق أيا من أهدافها"، مشدداً على "استعداد ​ايران​ للتعاون مع البلدين لحل المشاكل بينهما".

ولفت إلى ان "ايران أبلغت الجانب التركي بأن السبيل الوحيد للحفاظ على أمن ​تركيا​ هو نشر ​القوات​ العسكرية في المناطق الحدودية مع ​سوريا​، ونشر القوات السورية في المناطق السورية التي يقطنها ​الأكراد​"، مشيراً إلى أن "​طهران​ أبلغت سوريا وتركيا بأن "أمن دول المنطقة يكون عبر احترام سيادة أراضيها".

وأشار إلى أن "​الولايات المتحدة​ تسعى لاستغلال الأكراد لتحقيق مصالحها وأن إيران تتعاون مع حكومة ​كردستان العراق​ و​الحكومة السورية​ وجميع الجماعات الكردية في سوريا لحل المشاكل الحدودية بين تركيا وسوريا، وذلك عن طريق التنسيق بين القوات العسكرية السورية والتركية ومن دون التسبب بأي مشاكل للأكراد والعرب في تلك المناطق".