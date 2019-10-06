واشنطن بوست: ترامب وعد بمساعدة السعودية في الانضمام إلى "G7"

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية بأن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تعهد بمساعدة ​السعودية​ في الانضمام إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7"، مؤكدةً أن "ترامب في اتصال مع عضو في الأسرة الملكية السعودية قال إنه سيدعم انضمام ​الرياض​ إلى هذه المجموعة الدولية".

ولفتت إلى ان "أن المملكة لم تُدع في نهاية المطاف إلى مجموعة G7، والسعودية لم تكن مرشحا مناسبا للانضمام إلى المجموعة بسبب اضطهاد النساء ووجود سجل لها في انتهاكات حقوق الإنسان فيها"، مشيرةً إلى أن "G7 يجب أن تضم "الحلفاء الذين يشاركوننا قيمنا الأساسية والالتزام الأكثر صرامة بدعم النظام القائم على القواعد".