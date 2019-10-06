الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في هونغ كونغ

أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق آلاف المحتجين الذين تحدوا حظر وضع أقنعة خلال التظاهر ونزلوا الى شوارع المدينة التي لازالت أغلب محطات المترو فيها مغلقة بعد يومين من اعمال تخريب.
ونزل آلاف أيضا بعد ظهر الأحد إلى الشوارع على الرغم من أمطار غزيرة في تظاهرات غير مرخصة في ثلاثة أحياء.
من جهته رفض القضاء في المستعمرة البريطانية السابقة طعنا تقدم بها نواب من أنصار حركة الاحتجاج في المجلس التشريعي، ضد قرار حكومة هونغ كونغ اعتماد قانون الطوارىء لحظر التظاهر بوجه مقنع.
وكان هذا القرار الذي أعلنته حكومة الاقليم الجمعة أجج التوتر وأدى الى أعمال تخريب وعنف استهدفت خصوصا شركة مترو هونغ كونغ التي اتهمت بالتواطؤ مع السلطات المركزية في بكين.
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