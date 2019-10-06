لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ خلال كلمة له في ختام الاجتماع التشاوري ل​حزب العدالة والتنمية​ إلى أن "الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ أصدر تعليماته بسحب قوات بلاده من شرق ​الفرات​ السورية، لكن من هم بجانبه لم يعملوا بهذه التعليمات حتى الآن"، مشيراً إلى أن "الإدارة التي تحيط بالرئيس الأميركي لا تعرف مدى أهمية "المنطقة الآمنة" شمالي ​سوريا​".

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كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: الإدارة التي تحيط بترامب لا تعرف مدى أهمية المنطقة الآمنة شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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