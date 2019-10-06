أبو فاعور: خطوات مهمة ستتخذ من شأنها ان تعيد الثقة للمواطن بوطنه واقتصاده

كشف وزير الصناعة وائل أبو فاعور ان "هناك خطوات مهمة سوف تتخذ على المستوى المحلي والعربي من شأنها ان تعيد الثقة للمواطن اللبناني بوطنه واقتصاده، لان لبنان لن يسقط، آمنوا ببلدكم وثقوا به، وعسى ان يكون المسؤولون السياسيون على قدر المسؤولية".
وخلال مشاركته في "يوم الدبس" في راشيا، رحب أبو فاعور بالناس، قائلا "اهلا بكم في سوق راشيا وقلعتها وجبلها جبل الشيخ، نرحب بكم في يوم الفرح، من كل المناطق اللبنانية، من الجبل والبقاع والجنوب والشمال وبيروت، على امل ان تكون الإجراءات التي تقوم بها الجمعية وبلدية راشيا واتحاد بلديات جبل الشيخ والجمعيات المشاركة والمنظمة على قدر المسؤولية للاستمرار في هذا النشاط السنوي المميز، لان وجودكم اليوم هو دليل على ارادة الفرح والحياة عند اللبنانيين، وان هذا البلد لا يمكن ان يسقط رغم الظروف الصعبة وخوف الناس من الوضع الاقتصادي، وعلى امل ان تكون الايام المقبلة إيجابية".
وكشف عن أن "هناك خطوات مهمة سوف تتخذ على المستوى المحلي والعربي من شأنها ان تعيد الثقة للمواطن اللبناني بوطنه واقتصاده، لان لبنان لن يسقط، فآمنوا ببلدكم وثقوا به، وعسى ان يكون المسؤولون السياسيون على قدر المسؤولية".
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