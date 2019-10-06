العثور على أربعة أطنان من حطب الأرز والشوح في محمية كرم شباط في عكار

أفادت معلومات صحافية بالعثور على أكثر من أربعة أطنان من حطب أشجار الأرز والشوح في محمية كرم شباط ومحيطها في عكار، مقطوعة ومرمية بالقرب من محلة شير الصنم وسط الغابة، حيث اللوحتان البابليتان الشهيرتان لنبوخذ نصر، في انتظار تحميلها ونقلها أو بيعها.
وتبين بأن الاشجار المقطوعة، كانت قطعت سابقا من عمق الغابات، وعمد الحطابون المعتدون الى تركها لتجف قبل نقلها على أنها حطب يابس لا يمكن مساءلتهم قانونيا عنها.
وأبلغ مأمورو الاحراج بالحادثة، إلا أن حضورهم تعذر نظرا إلى أن اليوم عطلة، بانتظار يوم غد للمعاينة وإعداد التقرير وتسطير محاضر الضبط.
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