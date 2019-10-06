حردان: عوامل استقرار لبنان تصونها ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة

أشار رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب ​أسعد حردان​ إلى أن "القطاع الصحي أساسي في لبنان ويوازي بأهميته القطاعات الأخرى الأمنية والتربوية وغيرها، لذلك فإن الناس تعلق الكثير من الآمال على القطاع الصحي لأن هذا القطاع مهم وحاجة للبنانيين".

وخلال حفل غداء في دارته في ضهور الشوير، تكريما لوزير الصحة الدكتور ​جميل جبق​، لفت إلى أن |المؤسسات الضامنة تأخذ على عاتقها رعاية جزء من اللبنانيين، أما الجزء الأكبر فيقع على عاتق ​وزارة الصحة​، وجميعنا يعلم بِمَنْ في ذلك نحن حين كنا في الحكومات السابقة، نعرف حجم موازنة هذه الوزارة، وكيف يجب أن تكون الآن، ودون أي شك نعرف الرسالة التي حملها معالي الوزير جبق للناس، ونحن في ما يتصل بالقطاع الصحي نشد على يده ونقول نعم لتطوير القطاع الصحي وأن تواكبه مالية الدولة بما يحقق خدمة المواطنين في المجال الصحي".

وشدد على أن "عوامل استقرار لبنان وسلامته تصونها ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ونحن مع هذه المعادلة التي تحمي لبنان وسلمه الأهلي وتردع العدوانية الاسرائيلية، وإننا نضيف بأن الأمن الصحي وصحة الناس من صحة المجتمع وهما ركيزة أساسية، ومن هنا لجبق حسنا فعلت اليوم في ضهور الشوير، وكما تفعل في كل لبنان".