مصادرة حمولة اربع شاحنات من الألبسة المهربة في محلة الميناء- طرابلس

اعلنت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ في بيان ان دورية من ​مديرية المخابرات​ دهمت مخزناً مشبوهاً في محلة الميناء- ​طرابلس​، حيث صادرت من داخله حمولة أربع ​شاحنات​ من الألبسة المهرّبة.

وتجري متابعة الموضوع لتوقيف المتورطين في عملية التهريب.

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