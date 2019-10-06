جبق أعلن دعم صندوق مرضى السرطان بمستشفى المقاصد بمليار و 500 مليون

أعلن وزير الصحة ​جميل جبق​ وفي كلمة له خلال رعايته حفل العشاء الخيري لدعم مرضى ​السرطان​ في مستشفى ​جمعية المقاصد​ الخيرية الإسلامية في ​بيروت​ عن "دعم صندوق مرضى السرطان في ​مستشفى المقاصد​ بمليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية ابتداء من 1-1-2020



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