علوش: كلامي عن الإقطاع السياسي توصيف واقع الحال للنظام اللبناني بمختلف مكوناته

اشار النائب السابق ​مصطفى علوش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "كلامه عن الإقطاع السياسي هو توصيف واقع الحال للنظام اللبناني بمختلف مكوناته، الذي بني أصلا على مبدأ شراكة المصالح بين زعامات الإقطاع السياسي الطائفي، وصمد على مدى العهود بالرغم من الحروب والتغيرات، وفشلت كل القوى ومن ضمنها نحن في تغييره".



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