شلق: حرب تشرين كانت المنطلق الاساس لعصر المقاومة والانتصارات

أكد الأمين القطري لحزب "البعث العربي الاشتراكي" في لبنان ​نعمان شلق​ أن "حرب تشرين التحريرية كانت الحرب التى أرادها القائد الخالد حافظ الاسد فاتحة الفتوح والمنطلق الاساس لعصر المقاومة والانتصارات، عبر ما قدمه الجيش العربي السوري بتضحيات جنوده وضباطه من نموذج قتالي منتصر انتشل النفسية العربية من حضيض تداعيات هزيمة 1967 ورفعها الى مكانتها التاريخية ذات القدرة على مواجهة العدوانات على الوطن والامة مهما بلغت شراستها ووحشيتها الامبريالية الأميركية الصهيونية ومن لف لفها من قوى رجعية عميلة واستعمارية عالمية واقليمية طامعة".

وبمناسبة حلول الذكرى السنوية لحرب تشرين التحريرية، تقدمت القيادة القطرية للحزب في لبنان من الرئيس السوري ​بشار الأسد​ الأمين العام للحزب بأصدق التهاني والتبريكات، "مصحوبة بمشاعر الفخر والإعتزاز بمشاركة الأسد وأركان قيادته الحكيمة وجيشه الأسطوري الاستشهادي والشعب العربي في ​سوريا​ المنتصرة على المؤامرات الكونية والعدوانات الاستعمارية بتنوعاتها وإرهابها، في إحياء ذكرى هذه الحرب التي اسست لسوريا العروبة المنتصرة بنهج المواجهة و المقاومة، وصولاً إلى الإنتصارات المتلاحقة تباعاً على طريق التحرير والمستقبل العربي المشرق من قلعة العروبة والتحرير سوريا".