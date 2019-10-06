أبي خليل ينفي للنشرة شائعات عدم حصوله على تأشيرة لدخول أميركا: أملك تأشيرة رسمية لغاية 2022

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سيزار ابي خليل​ في حديث للنشرة أنه يملك تأشيرة دخول رسمية الى ​الولايات المتحدة​ بصفته نائبا في ​البرلمان اللبناني​ من نوع A1 وهي صالحة لغاية العام ٢٠٢٢، كما يملك تأشيرة اخرى عادية انتهت صلاحيتها في شهر أيلول الماضي.

وأوضح أبي خليل أنه "تقدّم من ​السفارة​ الأميركيّة في لبنان بطلب الحصول على تأشيرة عاديّة للتوجّه الى ​هيوستن​ لرعاية عشاء التيّار الوطني الحر، مفضّلاً عدم استخدام التأشيرة الأخرى لأنّ الزيارة تندرج في الاطار الحزبي وليس الرسمي ولكن تبين ان الإجراءات في السفارة تحتاج الى حوالي اسبوعين مما يعني انه لن يتمكن من السفر في الموعد المحدد". وأكد انه اعتذر من القيميين على العشاء وطلب منهم التواصل مع شخصيّة أخرى لرعاية الحفل لهذا السبب وليس لاي سبب آخر.