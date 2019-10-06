أستراليا تنفي تسليم طالب إيراني للولايات المتحدة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti سيدنيأستراليا تنفي تسليم طالب إيراني للولايات المتحدة

قال المدعي العام الأسترالي إن بلاده لن تسلم باحثا جامعيا إيرانيا للولايات المتحدة وذلك بعد احتجازه 13 شهرا بزعم تصديره معدات عسكرية أمريكية الصنع إلى إيران.

وأضاف المدعي العام، كريستيان بورتر، في بيان اليوم الأحد أنه: " في جميع أحوال هذه القضية بالذات يجب عدم تسليم الأكاديمي رضا دهباشي كيفي".

وتابع: "قراري اتخذ طبقا لمتطلبات الإجراءات القانونية المحلية الأسترالية ويتوافق تماما مع الصلاحيات الممنوحة للنائب العام للكومنولث بموجب قانوننا".

وجاء هذا البيان بعد ساعات من موافقة إيران على الإفراج عن زوجين أستراليين كانا محتجزين بسجن بطهران بتهمة التجسس. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية في وقت لاحق أمس السبت إن دهباشي كيفي عاد بالفعل إلى إيران. © Reuters سيدنيأستراليا تنفي تسليم طالب إيراني للولايات المتحدة

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ولم يذكر بورتر ما إذا كان هناك ارتباط بين القضيتين.

وقالت محطة "إيه.بي.سي نيوز" بأستراليا إن دهباشي كيفي البالغ من العمر 38 عاما اعتقل في سبتمبر عام 2018 بتهمة إرسال معدات أمريكية خاصة بطائرات ستيلث أو صواريخ لإيران.

وأضافت المحطة أن الولايات المتحدة سعت إلى تسلمه بشأن 6 اتهامات، من بينهما التآمر لتصدير مكبرات صوت خاصة صنفت على أنها"مواد عسكرية" بموجب القائمة الأمريكية للذخائر.

المصدر: رويترز