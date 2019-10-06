شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اختصاصات لمجلس أمناء مدينة زويل بعد تعديل قانون إنشائها.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، المُقرر لها غدا الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وبينت المادة (5) من القانون اختصاصات مجلس أمناء مدينة زويل، والتى جاءت كالتالى: Advertisements 1- رسم السياسات العامة للمدينة. 2- متابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لسياسات المدينة. 2- متابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لسياسات المدينة. 3- مراقبة أنشطة المدينة والترويج لها. 4- متابعة أحدث التطورات فى المؤسسات المناظرة لها فى العالم. 4- متابعة أحدث التطورات فى المؤسسات المناظرة لها فى العالم. 5- إسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن بما يتفق مع منظومة وقوانين التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل الارتقاء الدائم بالمدينة بما يحقق أغراضها.

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