شكرا لقرائتكم خبر عن أمين خطة البرلمان: إصدار حزمة من تشريعات الحماية الاجتماعية خلال دور الانعقاد الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول للبرلمان سيشهد إصدار حزمة جديدة من التشريعات التى تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية من على كاهل المواطن المصرى.

وأوضح الفقى، أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت شديدة الحرص على حماية محدودى الدخل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ انطلاقه فى نوفمبر 2016، مشيرا إلى أن مجلس النواب كان دائما داعما للدولة المصرية والرئيس السيسى فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى وإجراءات الحماية الاجتماعية المصاحبة له.

Advertisements

وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أتى بثماره التى تتمثل فى خفض نسبة العجز ومعدلات التضخم والبطالة وارتفاع معدلات التشغيل والاحتياطى النقدى الأجنبى، مشيدا بوعى الشعب المصرى وصبره فى تحمل تبعات هذا البرنامج والإجراءات الاقتصادية المصاحبة له.