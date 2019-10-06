شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قوانين يناقشها البرلمان خلال جلسته العامة غدا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش غدا الاثنين مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، ثلاث مشروعات قوانين وهى كالتالى: 1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، الدكتور خالد حنفى، سعيد فى ذات الموضوع "وهو تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير". Advertisements 2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر. 3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. يذكر أن مناقشة أى مشروع قانون تبدأ باستعراض تقرير اللجنة حول مشروع القانون ثم يتحدث النواب فى القانون من حيث المبدأ، ويأخذ المجلس الموافقة من حيث المبدأ على القانون، وبعدها يبدأ فى مناقشة مواد مشروع القانون ويصوت على مادة مادة ثم ياخذ بعد انتهاء مناقشة مواد القانون الموافقة على مجموع مواد القانون، ثم أخيرا يأخذ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون.

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