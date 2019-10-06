احتفالًا بالنصر.. مراكز الشباب تفتح أبوابها مجانًا في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

فتحت مراكز الشباب بالإسكندرية، اليوم الأحد، أبوابها للجمهور بالمجان، في إطار الاحتفالات بذكرى مرور 46 عامًا على حرب أكتوبر.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن جميع مراكز الشباب في المحافظة احتفلت بذكرى انتصارات أكتوبر، من خلال إذاعة الأغاني الوطنية إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة الرياضية والبرامج، لكافة المراحل العمرية.