بسبب تربية الكلاب.. حبس أم وزوجها في واقعة انتحار طفل بالمحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

أمرت نيابة قسم ثالث المحلة الكبرى، اليوم الأحد، بحبس أم وزوجها عقب انتحار ابنها قفزًا من نافذة الشقة سكنهم بالطابق الخامس، بمنطقة الوراقة، بمدينة المحلة الكبري.

وشهدت المحلة أمس انتحار الطفل "حسام. ا" ١٠ سنوات، بعد قفزه من نافذة منزل أسرته بالطابق الخامس، بسبب قيام زوج والدته بتعنيفه وضربه بعصى.

ووجهت النيابة تهمة تعذيب الطفل لكلًا من فاطمة "أم الطفل"، و" خالد. م" زوج الأم.

وكشفت التحقيقات أن خلافًا نشب بين الطفل وأسرته، بسبب إصرار الطفل المتوفي على تربية الكلاب أعلى سطح المنزل، وإنفاقه مصروفه على إطعامها.