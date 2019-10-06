"التعليم" تتيح تسجيل بيانات الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أجرت وزارة التربية والتعليم، تعديلًا على الرابط الخاص بتسجيل أبناء العاملين بالتربية والتعليم؛ لإضافة فئات أخرى من الطلاب لإعفائها من المصروفات المدرسية، مثل: اليتامى، أبناء الشهداء والمصابين وغيرهم.

واعتمد وزير التربية والتعليم، القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2019، بشأن تحديد مقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية، وحدد مجموعة من الفئات التي تعفى من المصروفات وهي: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاء، أبناء شهداء ضحايا الإرهاب، أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، الطلاب يتامى الأب، أبناء المرأة المعيلة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون، أبناء مصابي العمليات الحربية والمفقودين بالحرب، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبورمادة بمحافظة البحر الأحمر، ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

كما نص القرار على إعفاء أبناء العاملين بالتربية والتعليم من نسبة 50% من المصروفات الدراسية

وحددت الوزارة الرابط التالي: http://student.emis.gov.eg/new/index.aspx لتسجيل بيانات الفئات المعفاه من كامل المصروفات المدرسية أو بعض منها.

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وأكدت أنه لن يجري تسجيل الفئات المعفاة من المصروفات إلا بكشف معتمد من الأخصائى الاجتماعى ويحتفظ به مسئول الإحصاء.

وأهابت الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمسؤلي وحدات المعلومات بالمدارس، باستيفاء بيانات أبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم، كذلك تسجيل بيانات الفئات المعفاة تمامًا من المصروفات الدراسية استنادًا للقرار الوزارى 193 بتاريخ 10/9/2019 ، وذلك من خلال الاستمارة الالكترونية لبيانات التلاميذ بعد استلام الطلبات و المستندات المعتمدة من أولياء الامور.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة طباعة الكشوف واستيفاء التوقيعات واعتماد مدير المدرسة، وتسليم هذه الكشوف إلى الإدارة التعليمية قسم شئون الطلاب، مع التأكيد على تحرى الدقة فى تسجيل البيانات المطلوبة وعدم التداخل بينها؛ لعدم تعرض المسئولين للمساءلة القانونية فى حالة وجود أى أخطاء وذلك فى موعد غايته الخميس الموافق 10/10/2019

وبلغت رسوم مرحلة رياض الأطفال 145 جنيهًا، المرحلة الابتدائية 160 جنيهًا، المرحلة الإعدادية 150 جنيهًا، المرحلة الثانوية العامة 195 جنيهًا، والتعليم الفني بأنواعه 170 جنيهًا.