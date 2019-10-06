روسيا تعلن عودة أكثر من 1200 لاجئ سوري إلى وطنهم

أعلن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين، اليوم، بأن أكثر من 1200 لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم من أراضي لبنان والأردن، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء سبوتنيك.

وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الدفاع الروسية بهذا الشأن أنه:

"خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 1211 لاجئًا إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 406 لاجئين من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، إضافة إلى 805 أشخاص من الأردن عبر معبر نصيب".

وأشار بيان المركز إلى أنه تم خلال 24 ساعة ترميم 5 منازل سكنية، وروضة أطفال، ومخبز، ومحطة كهرباء، كما مشطت وحدات إزالة الألغام السورية قرابة 2.4 هكتار من الأراضي، وفككوا 28 عبوة ناسفة.

ويذكر أن الجيش الروسي يقوم بتقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية إلى سكان العديد من المناطق السورية المتضررين من النزاع المستمر منذ 2011.