واشنطن تطلق سراح إيرانيين كانا محتجزين لديها

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن واشنطن أطلقت سراح إيرانيين اثنين كانا محتجزين لديها، وعادا إلى بلادهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء سبوتنيك.
ونقلت مصادر عن ظريف ، خلال جلسة للبرلمان، اليوم ، قوله "أفرجت الولايات المتحدة الأمريكية عن إيرانيين اثنين كانا محتجزين لديهابشكل غير قانوني وعادا إلى إيران".
وأضاف ظريف "هناك إيراني آخر أيضا أطلق سراحه، لكن لم يسمح له بالعودة إلى إيران حتى الآن، لعدم انتهاء المراحل القانونية".
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