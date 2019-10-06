رئيس الانتخابات التونسية: نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع لاختيار النواب "إيجابية"

قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، نبيل بفون، إن هناك مؤشرات وبوادر تشير إلى أن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع داخل البلاد لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب "إيجابية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
الانتخابي مرتفعة، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة التونسيين بالخارج شهدت تحسنا طفيفا أمس، ومن المرجح أن ترتفع قبل إغلاق مكاتب الاقتراع مساء اليوم.
وأعرب بفون عن أمله في أن تكون نسب المشاركة في هذا الاستحقاق
وذلك بالنظر لاختلاف الظروف على مستوى عدد المكاتب المفتوحة أمام الجالية، وكذلك التوزيع الجغرافي للمكاتب.
واعتبر أن نسبة المشاركة في الخارج لا يمكن أن تؤثر على إقبال الناخبين بالداخل،
وكانت مراكز الاقتراع في مختلف أرجاء تونس قد فتحت أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014 ، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين.
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