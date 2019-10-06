"الانتخابات التونسية": إطلاق النار الذي وقع في مركز الاقتراع ليس عملًا إرهابيًّا

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أن حادث إطلاق النار الذي وقع في مركز اقتراع للانتخابات التشريعية بمدينة "حفوز" بولاية القيروان، ليس له أي علاقة بتهديدات أمنية أو إرهابية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق

الأوسط.وأوضح أعضاء الهيئة أن الحادث وقع قبل فتح مركز الاقتراع، ووقع على سبيل الخطأ من قبل عسكري يقوم بتأمين مركز الاقتراع أثناء تفقده لسلاحه.وكانت مراكز الاقتراع في مختلف أرجاء تونس قد فتحت أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين.