الاحتلال يهاجم صيادي غزة ومستوطنون يقتحمون قرية بالضفة

أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن الزوارق الحربية استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل مناطق الواحة والسودانية شمال غرب القطاع ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 3 أميال بحرية.

وعلى الحدود البرية الشرقية لقطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين ورعاة الأغنام قبالة المناطق الشرقية في كل من شمال خانيونس ودير البلح جنوب ووسط القطاع إلى جانب مناطق من حدود شرق مدينة غزة.

على صعيد متصل.. خط مستوطنون فجر اليوم الأحد، شعارات عنصرية وأعطبوا إطارات 13 مركبة في قرية قيرة شمال سلفيت شمال الضفة الغربية.

وقالت عيشة رئيسة قرية قيرة، إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا القرية وخطوا شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين وعلى بعض السيارات وأعطبوا إطارات 13 مركبة.

وأضافت عيشة أنها المرة الأولى التي يقوم بها المستوطنون باقتحام القرية والاعتداء على ممتلكات المواطنين وخاصة أن الاحتلال أغلق بوابة كفل حارس والتي تعتبر المدخل الرئيسي للقرية.

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من جهته، حمل عبدالله كميل محافظ سلفيت الاحتلال مسؤولية الجريمة التي ارتكبها المستوطنون.. محذراً المجتمع الدولي من عنصرية الاحتلال ومطالباً بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعا كميل كل القرى المحاذية للمستوطنات إلى تشكيل لجان حراسة لحماية أبناء الشعب من جرائم المستوطنين.