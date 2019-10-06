مقتل عناصر من "طالبان" و"داعش" في عمليات خاصة بأفغانستان

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 5 من عناصر حركة طالبان و2 من تنظيم "داعش" خلال عمليات نفذتها في ثلاثة أقاليم خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

وذكر المسؤولون العسكريون، اليوم، أن القوات الخاصة نفذت العمليات في أقاليم ننكارهار وهلمند وتخار.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت اثنين من مسلحي داعش، في منطقة "أشين" بإقليم ننكارهار و5 من طالبان في منطقتي "سانجين" و"باهاراك" بإقليمي هلمند وتخار.

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وذكر المسؤولون أيضاً أن القوات الخاصة دمرت مخبأ للأسلحة في إقليم ننكارهار ومخبأ أسلحة آخر بمنطقة "سانجين" بإقليم هلمند.

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ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة من بينها طالبان وداعش على العمليات حتى الآن.