كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شهود عيان، إن شرطة هونج كونج اطلقت الغاز المسيل للدموع اليوم الاحد في الوقت الذي تحدى فيه المحتجون قانون الطوارئ وساروا يرتدون أقنعة في المدينة التي تسيطر عليها الصين.

وأضاف أحد الشهود إأنه لا يوجد سبب واضح للغاز المسيل للدموع، حيث أن المسيرة في "باسيفيك بليس" بجزيرة هونج كونج بدت سلمية.

وارتدى عشرات الآلاف من المتظاهرين أقنعة الوجه في تحد لقوى الطوارئ في الحقبة الاستعمارية التي تهددهم بالسجن لمدة عام بتهمة إخفاء وجوههم.

وكانت شرطة هونج كونج تستعد لاثنين من الاحتجاجات الكبرى، خوفًا من تكرار الاحتجاجات العنيفة التي وقعت ليلة الجمعة والتي شهدت إغلاق المركز المالي الآسيوي فعليًا في اليوم التالي.

سار عشرات الآلاف من المتظاهرين في وسط هونج كونج اليوم الأحد وهم يرتدون أقنعة الوجه في تحد لقوى الطوارئ التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية والتي تهددهم بالسجن لمدة عام بتهمة إخفاء وجوههم.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في عدة أماكن في المركز المالي الآسيوي، ولكن لم تكن هناك علامات واضحة على العنف، حيث تجاهل المتظاهرون الغاز، أو جروا العلب بالماء أو ألقوا بهم على الشرطة.

وقالت الشرطة أن المتظاهرين كانوا يشاركون في تجمعات غير قانونية، وسدوا الطرق الرئيسية، وحذروا من أنهم سيبدأون قريبًا "عمليات تفريق في جزيرة هونغ كونغ"، وأمروا المتظاهرين بالمغادرة على الفور.

وقالت الشرطة في بيان: "ينصح أفراد الجمهور بالبقاء في منازلهم وإغلاق نوافذهم".

وبعد ساعات فقط من الاحتجاج بزعيم هونج كونج المحاصر كاري لام على استخدام سلطات الطوارئ آخر مرة منذ أكثر من 50 عامًا، خرج المتظاهرون الذين يرتدون القناع إلى الشوارع يوم الجمعة، وأضرموا النار في محطات المترو، وحطموا بنوك البر الرئيسي الصيني واشتبكوا مع الشرطة.

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وأغرقت الاحتجاجات التي دامت أربعة أشهر في هونغ كونغ المدينة التي تحكمها الصين في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود وتشكل أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة قبل ست سنوات.

وهتف المتظاهرون يوم الأحد "أهالي هونج كونج: التمرد" و"الكفاح من أجل الحرية، والوقوف مع هونج كونج"، بينما راقبتهم شرطة مكافحة الشغب من الممرات العلوية والجسور، والتقط بعضهم صورًا وقاموا بتصوير المسيرات.

وقال شهود عيان: "أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على مسيرة في باسيفيك بليس بدت سلمية وأيضًا في الأميرالية بالقرب من المكاتب الحكومية.

وقالت لام المدعومة من بكين يوم السبت: "أن "العنف الشديد" الذي وقع ليلة الجمعة يبرر استخدام قانون الطوارئ.

واضطرت العديد من المطاعم والشركات الصغيرة إلى الإغلاق مرارًا وتكرارًا، حيث دفعت الاحتجاجات اقتصاد هونغ كونغ إلى حافة الركود الأول منذ عقد.

وأكد المدير المالي بول تشان في مدونة اليوم الأحد، على الرغم من العقبات الأخيرة، أن النظام المصرفي بقي سليمًا والسوق المالي يعمل بشكل جيد.

وتشير تقديرات بنك جولدمان ساكس هذا الأسبوع إلى أن هونج كونج ربما خسرت ما يصل إلى 4 مليارات دولار من الودائع إلى المركز المالي المنافس سنغافورة من يونيو إلى أغسطس.

وأدانت جمعية البنوك في هونغ كونغ أعمال العنف "التي تسببت في أضرار جسيمة لبعض فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي".

