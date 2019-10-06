كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقسامات الاتحاد الأوروبي حول روسيا تتصاعد... وفرنسا وألمانيا يسعيان إلى السلام في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تؤدي المحاولات الفرنسية والألمانية لإنهاء الصراع في شرق أوكرانيا إلى زيادة التوترات التي كانت قائمة بالفعل في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع روسيا والتي يمكن أن تعقد جهود السلام.

وأثار التقدم في المحادثات بين المبعوثين الروس والأوكرانيين أملًا في عقد أول قمة دولية منذ ثلاث سنوات لإنهاء القتال بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية.

ولكن بعض دول الاتحاد الأوروبي، رغم ترحيبها بالقمة التي تضم فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا، تشعر بالقلق من تزايد الحديث بأن الاتحاد الأوروبي قد يرفع جزئيًا العقوبات المفروضة على موسكو منذ استيلاءها على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.

وإن الانقسامات في الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع موسكو قد تزايدت حول العروض المقدمة للكرملين في الأشهر الأخيرة بقيادة باريس.

وأثارت تعليقات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بشكل خاص الحكومات في دول الاتحاد الأوروبي التي كانت ذات يوم من الدول السوفيتية أو جمهوريات تأسيسية. وإنزعاجهم مما يرون أنه سياسة خارجية روسية عدوانية على نحو متزايد، ويرفضون أي شيء قد يفضي إلى الاسترضاء.

وتساءل أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: "هل سنكافئ روسيا لأنها لم تفعل شيئًا غريبًا في الأشهر القليلة الماضية؟"

وفي اجتماعات الاتحاد الأوروبي، ويقول الدبلوماسيون أن الانقسامات حول روسيا التي كانت ذات يوم تحت السيطرة، تطفو على السطح.

وقد يجعل التوتر أكثر صعوبة على الاتحاد الأوروبي الموافقة على فرض عقوبات جديدة إذا كثفت روسيا ما يصوره القادة الغربيون في كثير من الأحيان كجهود يبذلها الرئيس فلاديمير بوتين لتقويض المؤسسات الغربية مثل الكتلة التي تضم 28 دولة.

كما يمكن أن يؤدي التوتر إلى مزيد من الانقسام في الكتلة - مع مجموعة من الحلفاء الذين يتزعمون فرنسا بقيادة فرنسا نسبيًا مثل إيطاليا من جهة ودول البلطيق وبولندا ورومانيا من جهة أخرى. وقال دبلوماسيون أن هذا بدوره قد يضعف تصميم الحكومات المدعومة من الغرب على الدفاع عن أوكرانيا.

ولا يزال دبلوماسيون الاتحاد الأوروبي يتوقعون من قادة الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات على قطاعات الطاقة والمالية والدفاع الروسية لمدة ستة أشهر أخرى في قمة منتظمة في ديسمبر.

لكن بينما يقول ماكرون والمستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" إنه لا يمكن تخفيف العقوبات حتى تنفذ روسيا اتفاق سلام لأوكرانيا في 2014-2015، يرى كلاهما أن العقوبات تعرقل العلاقات الأفضل مع موسكو.

وتتطلب الإجراءات، المفروضة على ضم شبه جزيرة القرم والدعم الروسي للانفصاليين الذين يقاتلون في أوكرانيا، موافقة جميع حكومات الاتحاد الأوروبي. وأي احتكاك يمكن أن يسمح لبلد واحد، ربما المجر حليف موسكو، بإنهائها.

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وقال المشرع الالماني "بيتر رامساور" الذي ينتمي لحزب الوسط المسيحي الاجتماعي وهو عضو في الائتلاف الحاكم في المانيا لرويترز: "حان الوقت لكي تضغط الحكومة الالمانية على الاتحاد الاوروبي لرفع الجزاءات جزئيًا".

وتخشى دول البلطيق، التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي، من مصيدة روسية لمنع طموح أوكرانيا في الانضمام إلى الناتو والاتحاد الأوروبي. والبلد الذي يبلغ عدد سكانه 42 مليون نسمة له حدود مع كل من روسيا ودول الاتحاد الأوروبي والناتو.

ومع فتح ألمانيا لدور فرنسا الأكثر نشاطًا في روسيا، أعاد ماكرون بشكل غير متوقع محاولة تحسين العلاقات الروسية في يوليو.

وإذ يرسل ماكرون وزير دفاعه ووزرائه إلى موسكو في سبتمبر وينهي تجميدًا مدته أربع سنوات على مثل هذه الزيارات الدبلوماسية الرفيعة المستوى، يسعى ماكرو إلى إعادة موسكو إلى حظيرة الدول الصناعية الكبرى.

أخبر "تشارلز ميشيل" رئيس وزراء بلجيكا، دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أنه على الرغم من أن روسيا كانت تهديدًا أمنيًا، إلا أنها "تظل جارًا ويجب علينا التعامل مع هذا الواقع".

في خطاب أرسله إلى دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، دعا سفير الاتحاد الأوروبي في موسكو أيضًا إلى اتباع نهج "عملي" تجاه روسيا.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي من دول شرق البلطيق ودول الشمال الأوروبي إنهم يشعرون بالارتباك من مقاربة ماكرون، ويتساءلون عما تغير في روسيا لاستحقاق نهضة في العلاقات.

وتسبب الصراع في شرق أوكرانيا في مقتل أكثر من 13000 شخص منذ أبريل 2014.

ويتهم حلف الناتو روسيا بمحاولة زعزعة استقرار الغرب بأسلحة نووية جديدة، والانسحاب من معاهدات الحد من الأسلحة، والهجمات الإلكترونية والعمل السري.

وفي العام الماضي، طردت الحكومات الغربية بما فيها فرنسا عددًا غير مسبوق من الدبلوماسيين الروس بعد هجوم عامل الأعصاب على جاسوس روسي سابق في إنجلترا وأنحى زعماء الاتحاد الأوروبي باللائمة فيه على موسكو. رفض الكرملين أي تورط.

وتتضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي الخاصة المكونة من خمس نقاط للتعامل مع روسيا ما يسمى المشاركة الانتقائية.

ويقول العديد من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي إن هذا هو أفضل طريق للمضي قدمًا، حيث يسعى للحصول على تعاون روسي في قضايا مثل تغير المناخ لإعادة بناء الثقة.

