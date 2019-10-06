كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: يجب على الاتحاد الأوروبي العمل معًا لحل قضايا الهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كبير مسؤولي الأمن في ألمانيا، إن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى العمل بشكل أفضل فيما يتعلق بقضية الهجرة أو أنهم يواجهون خطر مواجهة طوفان جديد من طالبي اللجوء قد ينافس ما حدث عام 2015.

بعد زيارة قام بها الأسبوع الماضي إلى تركيا واليونان، صرح وزير الداخلية هورست سيهوفر لصحيفة بيلد اليوم الأحد "نحن بحاجة إلى بذل المزيد لمساعدة شركائنا الأوروبيين الذين لديهم ضوابط على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وأضاف "إذا لم نفعل ذلك، فسنواجه زيادة عدد اللاجئين مثل عام 2015، وربما أكبر". استقبلت ألمانيا وحدها 890 الف مهاجر في عام 2015.

وتأتي التعليقات قبل اجتماعات الثلاثاء مع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية.

أخبر سيهوفر صحيفة فيلت أن أوروبا بحاجة إلى بذل المزيد لمساعدة تركيا في التعامل مع ملايين اللاجئين السوريين.

