كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الفلبيني ينوي حضور حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي حضور حفل تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد ناروهيتو هذا الشهر، لكنه يخطط لإحضار وفد "قليل" معه.

وفى حديثه للصحفيين فى مدينة دافاو فور وصوله من روسيا، اليوم الأحد، أشار "دوتيرتي"، إلى أن اليابان تُعد واحدة من الدول التى تقدم المساعدة للفلبين، حسبما جاء بصحيفة " The Philippine Star ". ".

وقال الرئيس الفلبيني: "أنتم تعرفون أن اليابان لديها ... حسناً، واحدة من الدول التي تساعدنا حقًا وهي من أوائل الدول التي تفعل ذلك. هناك شعور بأنه يجب أن أكون هناك".

وأضاف الرئيس الفلبيني: "حتى لمدة نصف يوم فقط ... لكن متعب للغاية. بما أنني الشخص الوحيد المدعو، فلن أحضر الكثير من الناس".

وأوضح "دوتيرتي"، أنه لا يوجد شيء للمناقشة خلال هذا الحدث باستثناء وجود الإمبراطور الجديد.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، إنه يعاني من مرض متعلق بالعضلات يطلق عليه الوهن العضلي الوبيل، يحد من قدرته على التحكم في حركة عينيه.

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وذكرت وكالة طبلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، أن دوتيرتي البالغ من العمر 74 عاما قد قال لأفراد الجالية الفلبينية في روسيا أمس السبت، بحسب النص الذي نشره مكتبه "لدي مرض عصبي" مضيفا" لقد ورثته من جدي، لذلك أعتقد أن الأمر وراثي".

يشار إلى أن الوهن العضلي الوبيل، الذي ينتج عن توقف التواصل بين الأعصاب والعضلات، يسبب الضعف وارتخاء العضلات، وارتخاء أحد الجفنين أو كلاهما من الأعراض الشائعة لهذا المرض.

وكان دوتيرتي قد توجه لروسيا الثلاثاء الماضي في زيارة لمدة 5أيام، التقى خلالها برئيس الوزراء، دميتري ميدفيديف، والرئيس الروسي، فلادمير بوتين.

في الشهر الماضي، قال الناطق باسم الرئاسة الفلبينية، سلفادور بانلو، إن "دوتيرتي" قد يتخطى طقوس التنصيب بسبب جدول أعماله المزدحم. وقال إن الرئيس الفلبينى قد يرسل فقط ممثل لهذا الحدث.

وأصبح "ناروهيتو" إمبراطورًا في شهر مايو الماضي، بعد أن تخلى والده أكيهيتو عن أول إمبراطور ياباني منذ قرون. سوف يصعد إلى العرش رسميا في 22 أكتوبر.

جدير بالذكر، أنه في وقتا سابقا من هذا العام، نفى مساعدو الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الشائعات التي أفادت بأنه جرى نقل دوتيرتي (74 عاماً) للمستشفى، بعد إصابته بأزمة قلبية.

وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو، في بيان: "لا صحة للشائعة التي تفيد بأنه جرى نقل الرئيس رودريغو دوتيرتي، لمركز كاردينال سانتوس الطبي".