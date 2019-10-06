كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. التونسيون يصوتون لصالح برلمان جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ التونسيون التصويت اليوم الأحد على البرلمان الذي يجب أن يعالج المشاكل الاقتصادية المزمنة في وقت يواجه فيه الوافدون الجدد السياسيون تحديا للأحزاب القائمة.

واصطف الناخبون خارج مراكز الاقتراع في العاصمة تونس، بعد ثماني سنوات فقط من الانتفاضة للتخلص من الحكم الاستبدادي وإدخال الديمقراطية في ثورة ألهمت "الربيع العربي".

ولكن فشل الحكومات الائتلافية المتكررة التي جمعت النخبة العلمانية القديمة وحزب النهضة الإسلامي المعتدل منذ فترة طويلة في معالجة ضعف الاقتصاد وتراجع الخدمات العامة قد خاب أمل الكثير من الناخبين.

وقالت "بسمة الزغبي": "عاملة بلدية تونس وبعد الثورة، كنا جميعًا متفائلين وآمالنا كبيرة، وتضاءلت الأمل الآن نتيجة للأداء الكارثي للحكام والبرلمان السابق".

وبلغت البطالة 15٪، وعلى الصعيد الوطني 30% في بعض المدن، هي أعلى مما كانت عليه في ظل الحكم الاستبدادي السابق، زين العابدين بن علي، الذي توفي الشهر الماضي في المنفى في المملكة العربية السعودية.

وبلغ معدل التضخم 7.8 ٪ في العام الماضي وما زال مرتفعا عند 6.8 ٪. وكثرة الإضرابات في القطاع العام تعطل الخدمات. وفي الوقت نفسه، يؤدي عدم المساواة المالية إلى تقسيم التونسيين، وأصبح فقر العديد من المناطق موضوعًا سياسيًا مهمًا.

أي حكومة تنبثق من انتخابات الأحد ستواجه المطالب المتنافسة لتحسين الخدمات والاقتصاد مع كبح جماح الدين العام التونسي المرتفع، وهي رسالة دفعها المقرضون الدوليون.

بينما يسيطر الرئيس مباشرة على السياسة الخارجية والدفاعية، فإن أكبر حزب في البرلمان يرشح رئيس الوزراء، الذي يشكل حكومة تشكل معظم السياسة الداخلية.

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ويقع التصويت اليوم الأحد على البرلمان بين جولتين من الانتخابات الرئاسية التي كانت فيها نسبة الإقبال منخفضة والتي دفعت اثنين من السياسيين الجدد إلى جولة الإعادة على حساب مرشحي الأحزاب الرئيسية.

وليس من الواضح ما الذي قد يعنيه ذلك في انتخابات اليوم الأحد، التي يعتبر حزب النهضة فيها وأحد الأحزاب العديدة التي تأمل في الظهور بأغلبية الأصوات، بما في ذلك حزب قلب تونس، وهو قطب الإعلام نبيل قروي.

وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، احتُجز كروي بسبب التهرب الضريبي وغسل الأموال من قبل هيئة مراقبة للشفافية قبل ثلاث سنوات، وهو ما ينكره، وقضى كامل فترة الانتخابات خلف القضبان.

ومع ذلك، فإن نجاحه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية جنبًا إلى جنب مع كايس سعيد، وهو أستاذ قانون متقاعد وله آراء اجتماعية محافظة، قد مارس الضغط على الأحزاب القائمة.

وإذا لم يظهر أي منهم الفائز الواضح يوم الأحد، فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد عملية بناء حكومة ائتلافية.

وتعكس الأجواء غير المؤكدة، أقسم حزب النهضة وقلب تونس على عدم الانضمام إلى الحكومات التي يعد الطرف الآخر جزءًا منها، وهو موقف يبشر بالرضا تجاه العطاء والعطاء الحيوي لتشكيل إدارة.

وإذا فشل أكبر حزب في الفوز بعدد كبير من المقاعد، مع وجود العديد من المستقلين، فقد يصارع بناء ائتلاف يصل إلى 109 نواب مطلوبين للحصول على دعم الأغلبية لحكومة جديدة.

وأمامها شهرين من الانتخابات للقيام بذلك قبل أن يطلب الرئيس من طرف آخر بدء مفاوضات لتشكيل حكومة. إذا فشل ذلك، سيتم إجراء الانتخابات مرة أخرى.

