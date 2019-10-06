كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في إطلاق نار بمدينة كانساس سيتي الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع إطلاق النار فى حوالى الساعة الواحدة والنصف صباحا (6:30 صباحا بتوقيت جرينتش) صباح اليوم الاحد، فى حانة فى الشارعين العاشر والوسطى فى مدينة كانساس سيتى، بولاية ميزوري الأمريكية، حسبما ذكرت التقارير نقلًا عن شرطة كانساس سيتى.

وقال توماس توماسيك من إدارة شرطة مدينة كانساس سيتي، إن تسعة أشخاص أصيبوا في إطلاق النار، أربعة منهم قتلوا، مضيفًا، أن المشتبه به ليس قيد الاحتجاز.

ووفقًا لتطبيق القانون، لا تتوفر معلومات إضافية في هذا الوقت.

جدير بالذكر، أن شاب لقي مصرعه إثر إطلاق نار عن طريق الخطأ في ولاية فلوريدا الأمريكية، بعد أن أطلق رجل الرصاص على صهره الذي قفز من بين شجيرات ليفاجئه بعيد ميلاده.

وبحسب ما ذكرت "سكاي نيوز"، تعود الحادثة إلى الأول من تشرين الأوَّل، حيث أطلق ريتشارد دينيس البالغ من العمر 61 عاما، النار عن طريق الخطأ على صهره كريستوفر بيرغان (37 عام)، الذي قطع مسافة تزيد عن 4 آلاف ميل من النرويج لفلوريدا، ليفاجئ والد زوجته في عيد ميلاده.

ونقلت مجلة "التايم" عن ضابط مقاطعة سانتا روزا، بوب جونسون، قوله إن الشرطة لم توجه تهما بالقتل لريتشارد.

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وبيّن جونسون أن ريتشارد دخل في شجار مع أحد الأشخاص قبل وصول كريستوفر الذي طرق على بابه واختبئ بين الشجيرات ليفاجئ والد زوجته بقدومه، إلا أن الأخير سارع إلى إطلاق النار عليه دون أن يعرف هويته، فأرداه قتيلا.

وأثارت الحادثة العديد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ألقى كثيرون باللوم فيما جرى على انتشار السلاح بشكل كبير في الولايات المتحدة، واللجوء لاستخدامه بشكل متهور في كثير من الأحيان.

وفي سياق منفصل، أعلنت الشرطة الأمريكية في بيان لها يومالجمعة 4 أكتوبر، أن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا في إطلاق نار داخل مبنى سكني بمدينة فانكوفر في ولاية واشنطن.

وأوضح البيان، أن قوات الأمن نصحت المتواجدين في المنطقة بإخلائها تحسبًا لتطور الحادث.

وأكد متحدث باسم شرطة مدينة (سياتل) الأمريكية، اليوم، أن مرتكب حادث إطلاق الرصاص داخل محطة (ويست ليك) للقطارات في المدينة قد تمكن من الفرار بعد قتل شخص وجرح اثنين آخرين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية أن السلطات المحلية قامت بنقل الضحايا الثلاثة، وهم من الذكور إلى المستشفى حيث لفظ أحدهم أنفاسه، فيما تمكن الجاني من الفرار سيرا على قدميه.

وتشير تقارير أولية إلى أن شجارا وقع في البداية خارج محطة القطارات ثم انتقل إلى داخلها، حيث تقوم الشرطة بجهودها للوقوف على أسباب الحادث.