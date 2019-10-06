موجة تعاطف مع مواطن “محتاج” سخر منه شباب بعد إيهامه بالمساعدة .. فيديو “قالك الحاج” يفجر غضب المغاربة!

تعرض رجل، متقدم في السن، في مدينة مراكش، لموقف أهينت فيه كرامته، من طرف شباب أوهموه أنهم سيمنحونه مالا، إلا أنهم سخروا منه، واستهزؤوا به، مستغلين حاجته.

وانتشر، ليلة أمس السبت، على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو الرجل، الذي أوهمه شباب أنهم سيقدمون له مساعدة مالية، منتحلين صفة أشخاص يعملون مع شخص يدعى “الحاج”، وبعد عدد من الأسئلة المتعلقة بحياته الشخصية، تلفظوا بعبارة: “قالك الحاج”، وهي العبارة، التي يعرف بها الفيديو حاليا، ثم وجهوا إليه ألفاظا مهينة.

وخلف الفيديو موجة تعاطف كبير مع الرجل، إذ شرع كثير من النشطاء في محاولة الوصول إليه، بغرض تقديم المساعدة له، وتعويضه عن الإهانة، التي تعرض لها بسبب حاجته.

وساد غضب كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الشباب، الذين أهانوا الرجل، وارتفعت أصوات، تطالب بتدخل مديرية الحموشي لمعاقبتهم على ما فعلوه بالرجل.