بعد فشلها في التأهل في “ذا فويس”.. ليلى البراق تعتزل الفن

أعلنت الفنانة، ليلى البراق، أمس الأحد، اعتزالها الميدان الفني، وذلك بعد الضجة، التي خلقتها تصريحاتها الأخيرة، عقب انتشار خبر إقصائها من برنامج “ذا فويس”.

وشاركت البراق متتبعيها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تدوينة مطولة، تحدثت فيها عن الظروف، التي دفعتها إلى اتخاذ قرار الاعتزال، واصفة الميدان الفني بالمتسخ.

وقالت ليلى في منشورها: “عذرا فأنتم على صواب، لقد تأكدت أن مكاني لا يوجد في هذا الوسط الفني المتسخ، المليء بالمنافقين، الذين يصطادون في المياه العكرة، ويدمرون كل ما هو جميل، ويزرعون الفتنة في هذا العالم الوهمي. نعم أعترف أن الألفاظ خانتني، وتكلمت باندفاع كبير، لأنني شعرت بالظلم، وعانيت من الألم، الذي تسببت فيه لأمي، ولأسرتي، التي كانت تتمنى أن أكون نجمة من نجوم الفن، وآمنت بموهبتي منذ البداية”.

وأضافت البراق: “نعم أعترف أنه بالرغم من حصولي على الدكتوراه، أنني سادجة كطفلة صغيرة، ولا أعرف أن أدافع عن حقوقي، لكنني أحمل في قلبي الكثير من الحب والطيبة، وليس في قلبي حقد تجاه أحد، ولو ظلمني يوما، فإنني أسامحه. اليوم تأكدت أنه لابد لي من أن ابتعد عن هذا الميدان الفوضوي، لأن قلبي لا يتحمل السب والقذف، هذا ليس ضعفا مني، ولكن احتراما، ورأفة بأسرتي، التي تحملتني منذ طفولتي، وحفظا أيضا لكرامتي”.

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البراق أشارت، أيضا، إلى أنها لم تقدم الكثير في الميدان، ولذلك لا تسمي خطوتها باعتزال، وفسرت الأمر بالقول: “لن أقول إنني سوف أعتزل لأنها كلمة لا تليق إلا بالفنانين، الذين أعطوا الكثير، لكن كان جزاءهم النسيان، وعدم الاعتراف بهم، و أنا لم أعط إلا القليل، ولكن أحلامي كانت كبيرة جدا.. عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم… ولعل أكبر خير سأفعله لصالحي ولصالح ابنتي هو أن أعيش بعيدا عن الضغوطات، وأعدكم أن أبقى مبتسمة، وإيجابية لكن في مجال آخر انظف… أحبكم، وأشكركم على تفهمكم وأعتذر لجمهوري، الذي آمن بموهبتي يوما ما. سوف أفتقدكم “.

وأوضحت البراق أن قرار اعتزالها لم يكن بسبب إخفاقها في برنامج “ذا فويس”، لأن الفكرة راودتها من قبل، وأضافت: “ردود الأفعال السلبية، والقذف، والسب، الذي تعرضت له من طرف البعض، كان مبالغا فيه، قبل حتى أن يشاهدوا مروري في البرنامج، واكتفوا بمشاهدة حواري الصحفي، الذي نجحت المجلة الإلكترونية بأياديها المتسخة بتركيبها وإدراجها… و مع ذلك اعتذر لجمهور سميرة بن سعيد، وكنقول لكم الحق غادي يبان طال الزمن والا قصار ما جيتش ودويت”.

وشهدت مسيرة البراق الفنية عدد من التذبذبات، خصوصا أنها ركزت في مرحلة معينة على مسارها الدراسي، وقد شاركت في الموسم الحالي من برنامج “ذا فويس”، لكن لجنة التحكيم لم تمنحها فرصة التأهل للمرحلة الموالية.