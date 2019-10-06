ثنائي “الأسود” يتوهج في “البوندسليغا” ويرفع أسهم المغاربة في الدوري الألماني

يواصل الثنائي المغربي الشاب، أشرف حكيمي، لاعب فريق بروسيا دورتموند، وأمين حارث، نجم فريق “شالكه04” الألماني، خطف الأضواء في الدوري الألماني الممتاز، وتمثيل اللاعبين المغاربة بطريقة مثالية، وذلك بعد الأداء الرائع الذي يقدمانه، في الفترة الأخيرة.

أشرف حكيمي، وبعد ثنائيته الرائعة، الأربعاء الماضي، في دوري أبطال أروبا، عاد أمس السبت، للتألق من جديد، وسجل هدفا جميلا، من مجهود فردي، كما بصم على أداء رائع كعادته، على الرغم من لعبه في مركزين اثنين، في نفس المباراة.

اللاعب المغربي، وبعد أن تألق الموسم الماضي، في أول موسم إعارة له رفقة “أسود الفستفال”، قادما من ريال مدريد، يؤكد هذا الموسم بأنه لاعب من المستوى العالي،بعد انطلاقة رائعة، سواء في الدوري الألماني المحلي، أو في أغلى المنافسات القارية، دوري الأبطال.

وبلغة الأرقام، فإن اللاعب المغربي يوقع هذا الموسم، على واحد من أفضل مواسمه، إذ سجل 4 أهداف، ومرر تمريرة حاسمة، كما أنه حصل على جائزة أحسن لاعب في المباراة، في مناسبتين.

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أما أمين حارث، نجم شالكه04، فقد نفض هذا الموسم، غبار التواضع، الذي ظهر به الموسم الماضي، وأكد للجميع بأنه واحد من أبرز اللاعبين في ألمانيا هذا الموسم.

ففي 4 مباريات، سجل حارث 4 أهداف، ومرر تمريرة حاسمة، كما أنه توج بجائزة لاعب الشهر مع فريقه، وله نصيب كبير في احتلال فريقه الأزرق لمركز الوصافة في الدوري الألماني الممتاز.

تألق هذا الثنائي، سيرفع لا محالة أسهم اللاعب المغربي في الدوري الألماني الممتاز، وقد نرى أسماء جديدة تلتحق بـ”البوندسليغا” في القادم من السنوات.