مصرع عامل سقط عن ارتفاع في حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل مصرعه إثر سقوطه عن ارتفاع 5 طوابق في بلدة "كريات بيالك" المحاذية لمدينة حيفا، ظهر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أنّ "مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة الكرمل تلقى بلاغًا قرابة الساعة 12:39 حول سقوط عامل عن ارتفاع 5 طوابق في كريات بيالك. وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب (50 عامًا) والذي وصفت جراحه بالحرجة مع إصابة بالرأس ما اضطرّ الطاقم الطبي إلى إقرار وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أنه بمصرع دراوشة، وصل عدد ضحايا حوادث العمل في البلد منذ مطلع العام الجاري 2019 إلى 67 قتيلا.

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يذكر أن حوادث العمل تزداد بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

ويشار إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.