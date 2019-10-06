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القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر الآلاف من سكان هونغ كونغ اليوم الأحد، في خضم حركة الاحتجاجات الواسعة الممتدة منذ نصف عام تقريبا، لكنهم اليوم أضافوا مطلبا آخر، وهو ارتداء الأقنعة، الذي حُظر في محاولة لضرب قوة المتظاهرين.
وردد المتظاهرون اليوم، شعار "ارتداء القناع ليس جريمة"، في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة محاولة قانونية ثانية لمنع حظر الأقنعة في المسيرات بهدف قمع المظاهرات الرافضة للتدخل الصيني في شؤون المدنية، والمطالبة بدمقرطة الحكم المحلي.
وارتدى بعض المتظاهرين الأكياس الورقية على رؤوسهم في محاولة للسخرية من القرار الذي لم يلتزم به المحتجون.
وفرضت السلطات الحظر السبت، ما أدى إلى مزيد من العنف في الشوارع خلال اليومين الأخيرين.
وأصيب متظاهر في فخذه مساء الجمعة، بعد أن استخدم شرطي خارج الخدمة مسدسه دفاعًا عن النفس.
وقال المشرع دينيس كوك، إن المحكمة العليا رفضت الأحد إصدار أمر قضائي بإلغاء الحظر، لكنها ستستمع في وقت لاحق هذا الشهر إلى طلب مقدم من 24 مشرعًا للطعن في استخدام الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام لصلاحيات الطوارئ لفرض الحظر عن طريق التحايل على البرلمان.
بيد أن لام قالت إن حظر الأقنعة ضروري لوقف "العنف".
كانت هذه تفاصيل خبر هونغ كونغ: الآلاف يتظاهرون للمطالبة بحق ارتداء الأقنعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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