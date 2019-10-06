السعودية ترد على ما اشيع بشأن توسط العراق وباكستان بين الرياض وطهران

وذكرمسؤولون سعوديون لصحيفة نيويورك تايمز ان "الطرف الذي بدأ التصعيد، وشن هجمات، هو الذي ينبغي أن يسعى إلى خفض مستوى التوتر، وليس المملكة"، في اشارة الى ايران.

وجاءت التصريحات السعودية رداً على تصريح جهات أن السعودية طلبت من دول أخرى التحدث إلى إيران بشأن تهدئة التوتر، وخفض التصعيد.

وذكرت نيويورك تايمز أن "بياناً تلقته الجمعة من الحكومة السعودية ذكر أن العراق وباكستان عرضا وساطة بين المملكة وإيران".

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وبحسب صحيفة عكاظ السعودية فأن "المملكة لم تقبل أي مبادرة بهذا الخصوص".

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أكد، في تغريدة أطلقها الثلاثاء الماضي، أن السعودية لم تطلب من أية جهة توصيل رسائل إلى إيران.

وأشار إلى أن دولاً لم يسمها عرضت التوسط بين البلدين، لافتا الى "اننا أبلغنا تلك الدول بأن الهدنة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى من خلال الأعمال العدوانية في المنطقة".