بعد فشل مفاوضات «سد النهضة».. خبراء يحددون 3 سيناريوهات لمواجهة إثيوبيا من بينها الخيار العسكري

الموجز

بعد أن وصلت أزمة سد النهضة إلى طريق مسدود، بعد فشل المفاوضات بين كلًا من مصر وأثيوبيا والسودان.

عادت أزمة “سد النهضة” تفرِض نفسها بقوّةٍ في ظِل التّراجع الإثيوبي عن الاتّفاقات التي جرى التوصّل إليها أثناء زيارة آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، للقاهرة مُنتصف العام الماضي، وتضمّنت تعهّدًا إثيوبيا بعدم المَساس بحصّة مِصر من المياه.

ولكنّ الجانب الإثيوبي تراجُع عن هذه التعهّدات، ورفض مُقترحات مِصريّة تدعو إلى مِلء بُحيرة سد النهضة في غُضون من سبع سنوات إلى عشر سنوات وليس ثلاث، مثلما يُطالب الجانب الإثيوبي.

أكد خبراء أن كل الخيارات مفتوحة أمام القيادة المصرية للتعامل مع العراقيل التي تضعها إثيوبيا أمام اتفاق بشأن سد النهضة، مؤكدين أن مصر لن تقبل بأن يضعها الإثيوبيون تحت الأمر الواقع.

مصطفي بكري

وقال النائب المصري، مصطفى بكري، في حديث خاص لـ RT إنه بات واضحا أن إثيوبيا تضع العراقيل لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في وقت سابق، وكأنها تريد وضع مصر أمام الأمر الواقع.

اعتداء صارخ

وأكد بكري أن "القاهرة لن تقبل أو تصمت أمام هذا الاعتداء الصارخ من الجانب الإثيوبي على ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن مصرت استخدمت جميع الأساليب الدبلوماسية لوضع حد لهذه الممارسات والسودان شاهد عيان على ذلك".

ودعا بكري المجتمع الدولي إلى أن "يكون شريكا في تلك المفاوضات قبل أن تتفجر الأوضاع"، معللا ذلك بأن مصر لا يمكن أن تقبل بالمساس أو تسمح بعطش 110 ملايين مواطن مصري، مضيفا أن "هناك حصة ثابتة من المياه لا يمكن التفريط في نقطة واحدة منها".

الاتفاقيات الدولية

وشدد بكري على أن الاتفاقيات الدولية حددت حصة مصر "وعندما يتحدث الرئيس أمام الأمم المتحدة، فمعنى ذلك أن مصر أدركت بشكل واضح أن إثيوبيا تخلت عن تعهداتها".

الحل الدبلوماسي

بدوره، قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق لشؤون السودان، في تصريحات خاصة لـ RT، إن خيارات المفاوض المصري هي الحل الدبلوماسي حتى استنفاد آخر مراحله وهي اجتماع رئاسي.

تصريحات الرئاسة

وحول تصريحات الرئاسة المصرية الأخيرة عن أزمة مفاوضات سد النهضة وتعنت الجانب الإثيوبي، أكد حليمة أن ذلك يعني بوضوح أن القيادة المصرية تريد إيصال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن هناك أزمة ترتبت من جراء تخلي الطرف الإثيوبي عن تعهداته.

وشدد حليمة على أن قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت، والقصد من تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي إيصال رسالة بخطورة الوضع القائم، وأن مصر تريد أن يتدخل المجتمع الدولي، وإطلاعه على المستجدات الحالية بخصوص إعلان المبادئ وتراجع الطرف الإثيوبي عن الوفاء بتعهداته.

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وأوضح أن إعلان المبادئ يضع أسسا واضحة لسير المفاوضات، آخرها الوساطة ثم الاجتماع الرئاسي، مشيرا إلى التزام مصر في جميع الأحوال بالحلول الدبلوماسية.

خطورة القضية

وشدد حليمة على أن عامل الوقت يبقى ضاغطا ومؤثرا، داعيا جميع الأطراف لأن تدرك خطورة قضية المياه بالنسبة لمصر التي لن تقبل المساس بحصتها المائية تحت أي ظروف.

أول المتوقعين للأزمة

من جانبه، قال خبير المياه، الدكتور نادر نور الدين، وهو أول من توقع لجوء الطرف الإثيوبي لعامل الوقت والمماطلة، إن "إثيوبيا تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط وتريد أن تتفاوض مع مصر بعيدا عن القانون أو عن الوساطة الدولية، وأن تفرض قانون الأمر الواقع وكأننا نعيش في عالم خاص بإثيوبيا".

واعتبر نور الدين أن إثيوبيا تريد فرض السيادة المطلقة في إدارة مياه النيل الأزرق وما أقامته عليه من سد عملاق.

وتساءل: "لو كان الأمر يسير بالسيادة المطلقة على الأنهار المشتركة كما تتصور إثيوبيا، فلماذا أنشأت واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في النهر لعام 1997 والذي أصبح ملزما منذ عام 2007 بما يعني أن إثيوبيا خاطئة... القانون الدولي يمنع دول المنابع من إقامة سدود عملاقة حتى لا تضر الدول التي تليها في النهر ودول المصب".

تتحدى القانون الدولي

وأكد نور الدين أن إثيوبيا تحدت القانون الدولي للأنهار وأقامت أكبر سد في إفريقيا، لافتا إلى أن "القانون الدولي يلزم الدولة التي تقيم سدا على نهر عابر للحدود أن تجري أولا دراسات بيئية وهيدرولوجية واجتماعية واقتصادية، ولكن إثيوبيا أقامت سدا بلا دراسات ثم طلبت من مصر والسودان الدفع لعمل الدراسات عن طريق المكتب الاستشاري، ثم ألغت عمل المكتب الاستشاري حتى لا يكون شاهدا على خروقاتها والأضرار التي ستقع على مصر".

مبادئ الخرطوم

وذكر نور الدين أن إثيوبيا وقعت مع مصر إعلان مبادئ الخرطوم لسد النهضة ثم أفرغته من محتوياته وتجاهلت كل بنوده.

أول حروب المياه في العالم

وحذر نور الدين من أن إثيوبيا يمكن أن تشعل شرق إفريقيا بأول حروب المياه في العالم، مؤكدا أن الأمر يتطلب وساطة دولية قوية وملزمة للجميع.

القدرا العسكرية والاستخباراتية

أما الكاتب الصحفي المتخصص في الأمن القومي المصري، أحمد رفعت، فقال إن مصر تمتلك قدرات عسكريه واستخباراتية هائلة إضافة لدبلوماسية عريقة جدا، وإمكانيات متميزة في إدارة الأزمات والملفات، مرجحا أن ملف سد النهضة سيبقى وقتا طويلا في يد الدبلوماسية المصرية ليس فقط لأنها قادرة على إثبات الحجج على أن إثيوبيا تخالف الآن اتفاق المبادئ الذي وقعته مع مصر في مارس 2015، والذي ينص في مجمله على مبادئ التعاون والتنمية وبناء الثقة وحسن النوايا.

وختم حديثه بالقول إن "الكل يعلم أن مبادئ وأسس القانون الدولي تتيح حق الدفاع الشرعي عن النفس".