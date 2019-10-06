اسامة سعد: الضيق بالرأي المعارض مؤشر لازمات مفتوحة ومتصاعدة

اشار النائب ​اسامة سعد​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "السلطة المدانة بإفقار الشعب تلاحق المدونين والاعلاميين"، واعتبر ان "الضيق بالرأي المعارض مؤشر لأزمات مفتوحة ومتصاعدة"، اضاف "بلا مشروع سياسي الرأي المعارض حبر على ورق".

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