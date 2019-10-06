رعية القاع استقبلت ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع

استقبلت رعية ​بلدة القاع​ ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع والمخصصة لكنيسة القاع في تلال البلدة. وتجمع اهالي البلدة وانطلقوا بمسيرة في اتجاه مزار فيرونيكا جولياني، حيث كان التبريك والانتقال لكنيسة ​سيدة التلة​. وأقيم قداس الهي ترأسه كاهن الرعية الأب ​اليان نصرالله​ وحضره حشد من المؤمنين.

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