مراد: لبنان لن ينهار ومصالحنا جميعا ان يبقى واقفا في ظل الأزمات التي تحيط بنا

أعلن وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية الدكتور ​حسن مراد​ "أننا في صدد تقديم إقتراح قانون الأسبوع المقبل له علاقة بمصادرة أموال العملاء الذين تواطؤوا مع العدو الصهيوني على بلدهم وأهلهم، لمصادرة كل أموالهم وتقديمها لشهداء لبنان، لأننا نؤمن ان ​المقاومة​ وجدت لتبقى وستبقى، ولأننا نؤمن بمقولة القائد الزعيم الخالد ​جمال عبد الناصر​ ان ما أخذ بالقوة لا يسترد بغيرالقوة".

وأكد مراد خلال لقاء سياسي نظمه "​حزب الله​" في باحة منزل جمال مراد في بلدة شحيم في ​اقليم الخروب​، "أن لبنان لن ينهار ولن نسمح له بأن ينهار"، وشدد على "ان مصالحنا جميعا تقتضي ان يبقى لبنان واقفا في ظل الأزمات التي تحيط بنا"، وأشار الى "ان العدو الإسرائيلي يحاول محاربتنا اقتصاديا، وهذا ما لمسته من خلال لقاءاتي مع عدد من السفراء"، لافتا الى "ان ​الحكومة​ في صدد استراتيجية لحماية لبنان في هذا الموضوع".

