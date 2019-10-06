جريح بحادث سير على بولفار جديدة مرجعيون

اصيب السائق س.س.(53 عاما) بجروح وكسور عندما انحرفت سيارته من نوع ​تويوتا​ "افانزا"، تحمل لوحة رقم "367024B"، واصطدمت بعامود الانارة في وسط الطريق على بولفار ​جديدة مرجعيون​، ما استدعى نقله بواسطة ​الصليب الاحمر​ الى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ للمعالجة.



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