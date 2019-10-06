بقردوني: في لبنان هناك مواطنين وصلوا الى حدود الجوع

اشار رئيس ​حزب الكتائب​ الأسبق كريم بقردوني إلى أن "في ​لبنان​ هناك مواطنين وصلوا الى حدود الجوع وفي هذا الشهر من العام بعاني ​الشعب اللبناني​ من الاوضاع ​الاقتصاد​ية الصعبة".

ولفت الى ان "التعليم والاستشفاء المجاني امرين اساسيين بالنسبة لأي بلد"، مؤكدا ان "الشعب اللبناني يعيش في حالة ظلم اجتماعي وليس عدالة اجتماعية"، معتبرا انه "يجب ان نمنع ​الفساد​ من اليوم وصاعدا وارى انه من الصعوبة بمكان القيام بشيء حيال الفساد السابق".

ورأى بقردوني أنه "لا يوجد دولة في ​العالم​ لا يوجد داخلها فساد ولكن بحدود"، معتبرا ان "الاقتصاد يؤثر على السياسية ولا يمكن ايجاد خحلول اقتصادية بمعزل عن ال​سياسة​"، مضيفا:"في ​سوريا​ بعث الرئيس ​بشار الاسد​ خلف كل من استفادوا من النظام في السابق وطلب منهم المساهمة في اعادة الإعمار وهذا ما يجب ان يحصل في لبنان".

