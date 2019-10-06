بقردوني: في لبنان هناك مواطنين وصلوا الى حدود الجوع

اشار رئيس حزب الكتائب الأسبق كريم بقردوني إلى أن "في لبنان هناك مواطنين وصلوا الى حدود الجوع وفي هذا الشهر من العام بعاني الشعب اللبناني من الاوضاع الاقتصادية الصعبة".
ولفت الى ان "التعليم والاستشفاء المجاني امرين اساسيين بالنسبة لأي بلد"، مؤكدا ان "الشعب اللبناني يعيش في حالة ظلم اجتماعي وليس عدالة اجتماعية"، معتبرا انه "يجب ان نمنع الفساد من اليوم وصاعدا وارى انه من الصعوبة بمكان القيام بشيء حيال الفساد السابق".
ورأى بقردوني أنه "لا يوجد دولة في العالم لا يوجد داخلها فساد ولكن بحدود"، معتبرا ان "الاقتصاد يؤثر على السياسية ولا يمكن ايجاد خحلول اقتصادية بمعزل عن السياسة"، مضيفا:"في سوريا بعث الرئيس بشار الاسد خلف كل من استفادوا من النظام في السابق وطلب منهم المساهمة في اعادة الإعمار وهذا ما يجب ان يحصل في لبنان".
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